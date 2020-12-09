Барнаул, , 08:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 9 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1234 человек (+14 за сутки). Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 28 132 человек, причем 222 из них добавились только за последние сутки.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 28 132 человек, из них в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 2109 человек. Ещё 1302 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Помимо этого, 291 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Тяжелобольных насчитывается 489 (-16 за сутки), из них подключены к аппаратам ИВЛ — 126 (-5 за сутки). С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 908 (+7 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 24 709 человек (+316 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее оперативный штаб информировал также о количестве пациентов, больных ОРВИ, и тех, кому поставлен диагноз «внебольничная пневмония». Накануне, 8 декабря, первых стало больше на 136 за сутки, вторых — на 60 за сутки. Общее число переболевших внебольничной пневмонией составляло 7997 человек, а ОРВИ — 13 308 человек. Но сегодня таких данных в оперативной сводке предоставлено не было.

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