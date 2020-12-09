Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, 9 декабря сообщает агентство «Казинформ».

Проект закона депутатам представила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова. По её словам, документ направлен на развитие массового спорта и вовлечение населения в занятия физической культурой.

Министр отметила, что в регионах появятся инструктора по спорту. Они будут работать с населением: организовывать кружки, секции и детско-юношеские клубы физической подготовки.

Раимкулова добавила, что в Казахстане планируется поэтапное создание врачебно-физкультурных диспансеров, а также внедрение национальных видов спорта в школьные программы.

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