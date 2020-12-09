Токио, , 08:57 — REGNUM Японская компания Toyota объявила о старте продаж нового поколения водородного седана Toyota Mirai. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба компании.

Toyota усовершенствовала силовую установку седана. Благодаря этому у модели выросла дальность хода. Так, на одном заряде новинка может проехать до 850 км. При том, что у прошлого поколения Mirai этот показатель составлял только 200 км.

Отмечается, что новый Toyota Mirai стоит на 3 тыс. долларов дешевле предшественника. Стоимость новинки составляет от 68 тыс. долларов (почти 5 млн рублей).

Кроме того, Mirai нового поколения похож на премиальные модели Crown и на некоторые автомобили Lexus. При том что предшественник был скорее похож на гибридный Prius.

Напомним, в 2019 года компания Toyota представила в Токио концептуальную модель седана Mirai.

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