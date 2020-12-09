Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу вместе с коллегами из полиции, Росгвардии, а также сотрудниками Смольного и Роспотребнадзора приняли участие в ночном рейде по злачным местам Северной столицы, которые не соблюдают меры по противодействию пандемии. По итогам рейда в отношении представителей трех предприятий-нарушителей могут быть приняты процессуальные решения.

Напомним, порядка ста ресторанов, баров и кальянных Петербурга открыто заявили о неподчинении постановлению городского правительства, которое запрещает им работать с 23 часов до 6 часов утра, а также предписывает соблюдать все необходимые меры профилактики для безопасности персонала и посетителей.

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Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по городу Санкт-Петербургу, во время рейда ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания на территории Центрального района выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение», — пообещали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, согласно решению Смольного, на период новогодних праздников вводятся дополнительные требования для работы предприятий общественного питания Санкт-Петербурга. Так, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января такие предприятия не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, с 19:00 до 6:00. А с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Власти Петербурга заявили, что будут пресекать попытки нарушить действующие ограничения путем привлечения нарушителей к административной ответственности.

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