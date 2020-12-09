Владивосток, , 09:18 — REGNUM В столице Приморья в честь Дня Героев Отечества прошли памятные мероприятия у стелы «Владивосток — город воинской славы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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В полдень на центральной площади Владивостока собрались горожане, воспитанники патриотических клубов, юнармейцы. Дань уважения героям также отдали глава краевой столицы Олег Гуменюк, председатель думы Владивостока Андрей Брик, председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенко.

Память героев почтили минутой молчания. К стеле возложили венки и алые гвоздики. Из динамиков звучали военные песни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане активисты и волонтёры провели информационную акцию, посвящённую Дню Героев Отечества — они раздали памятные буклеты.