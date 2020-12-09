Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Вероятным убийцам Ксении Каторгиной в Екатеринбурге вменяют несколько преступных деяний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Перед судом предстанут мужчины 1990 и 1977 года рождения и женщина 1988 года рождения. По версии следователей, в сентябре 2019 года на территории Челябинской области троица пыталась похитить деньги у матери сожительницы обвиняемого 1990 года рождения. Её похитили, а затем обвиняемая женщина 1988 года рождения ударила свою мать не менее четырёх раз кастрюлей по голове. Под угрозой убийством гражданка рассказала о имеющихся у неё в банке деньгах. Но похитить их не удалось.

А в октябре троица напала на мать-одиночку Ксению Каторгину. Женщину выманили на окраину Екатеринбурга, убили и завладели её автомашиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Свердловском облсуде начинается суд над обвиняемыми в убийстве Каторгиной. Обвиняемой женщине грозит до 20 лет колонии, а её подельникам — пожизненное заключение.

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