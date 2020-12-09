Кызыл, , 08:45 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 13 355.

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Носители выявлены в Кызыле, а также на территориях Кызылского, Барун-Хемчикского, Тес-Хемского, Улуг-Хемского и ряда других районов. Госпитализировано за сутки 38 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 74 человека. На ИВЛ находится 5 пациентов, на НИВЛ — 10», — добавили в Минздраве.

Побороли коронавирус за последние сутки 125 человек.

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