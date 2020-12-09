Богота, , 08:44 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 7,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 7510 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 384 610.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 163 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 38 158.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 278 326 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 5997 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.