Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM С 1 по 7 декабря 2020 года в Нур-Султане зафиксировано 973 случая превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, сообщили в Казгидромет.

Самые сильные загрязнения выявлены в районе улицы Акжол, где расположена ТЭЦ, а также в районе коммунального рынка Шапагат и микрорайона «Коктал-1».

За отчетный период в Алма-Ате зафиксировано 726 случаев превышения ПДК, в Усть-Каменогорске — 786, в Караганде — 187. Вместе с тем Казгидромет не выявил ни одного случая экстремально-высокого загрязнения более 20 ПДК.

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