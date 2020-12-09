Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Студия 343 Industries назвала новую дату релиза игры Halo Infinite. Информация была опубликована 9 декабря на сайте Halo Waypoint.

Разработчики не назвали точной даты, но сообщили, что игра выйдет в конце осени 2021 года. Кроме того, в публикации были размещены несколько интервью с сотрудниками компании, которые рассказали о том, чем они сейчас занимаются в рамках реализации проекта.

Например, команда художников сообщила, что учла отрицательные отзывы поклонников франшизы, которые были высказаны в июле 2020 года, после демонстрации геймплея (игрового процесса) Halo Infinite.

Стоит отметить, что ранее в сети появились слухи о том, что Microsoft решила отложить релиз игры на 2022 год. В ноябре 2020 года руководитель сообществ студии 343 Industries Брайан Джаррард сообщил, что компания не планирует выпускать новый демонстрационный ролик Halo Infinite для трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020.

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