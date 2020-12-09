Москва, , 08:41 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, глава государства Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Героев Отечества, отметив, что все поколения объединяет преклонение перед подвигом героев Отечества.

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Президент отметил, что каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляет свой яркий след в истории, в человеческой памяти.

«Мы гордимся нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой воинский долг, решает важнейшие задачи по укреплению суверенитета и обороноспособности России», — заявил Путин, выступая эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА REGNUM, День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря с 2007 года.

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