Махачкала, , 08:40 — REGNUM Программу развития газоснабжения и газификации Дагестана на период 2021—2025 годов подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы региона Сергей Меликов. «Газпром» инвестирует в ее реализацию более 13,1 млрд рублей, что в 14,6 раз больше, чем за предыдущий пятилетний период, сообщили 9 декабря в пресс-службе компании.

Согласно документу, «Газпром» построит в Дагестане 874 км новых газопроводов. В частности, будут созданы условия для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах республики. Возможности для подключения к сетевому газу получит и ряд крупных сельскохозяйственных предприятий.

Планируется также техническое перевооружение и реконструкция 27 газораспределительных станций, что повысит надежность газоснабжения потребителей в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Кизляре, Хасавюрте и 10 районах. Правительство Дагестана в свою очередь обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 41,1 тыс. домов, 265 котельных и социальных объектов.

Отмечается, что на 1 января 2020 года уровень газификации Дагестана составил 89,5%, в том числе городов — 93,7%, сельской местности — 76,7%. По итогам реализации новой пятилетней программы, как ожидается, будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.