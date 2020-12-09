Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявленоещё 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая, 7 декабря — 178 за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 57 лет, 70 лет, и женщины в возрасте 44 года, 61 год, 63 года, 79 лет, 92 года. Всего в регионе умерли 806 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 194 человека, на ИВЛ — 56 пациентов».

Всего на утро сегодня, 9 декабря, в регионе выявлено 24 287 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1467 детей, 19 891 пациент выздоровел (+192 за сутки).