Лондон, , 08:40 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 12 282 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 750 241.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 в Великобритании скончались 616 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 73 125.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 43 279 583 теста на коронавирус, 215 981 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 14,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.