, 08:47 — REGNUM В Магадане активисты и волонтёры провели информационную акцию, посвящённую Дню Героев Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Ребята на улицах города распространили более 450 штук информационных буклетов с историями жителей Колымы, удостоенных звания Героя Советского Союза: Александра Липунова, Виктора Еронько, Ивана Орлова, Дмитрия Купцова и Сергея Шершавина.

Магаданцы участвовали в Великой Отечественной войне и за проявленную отвагу и мужество были удостоены многих наград.

В школах и детских садах прошли тематические мероприятия и классные часы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в честь Дня Героев Отечества проводятся онлайн-тесты на знания о героях Великой Отечественной войны, в том числе и якутянах.