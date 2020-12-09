Сухум, , 08:36 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 8 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 466 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 98 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики находятся 199 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 22 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 6717 носителей SARS-CoV-2. Из них 4976 победили инфекцию. За это время 92 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

По данным штаба за 7 декабря, за сутки в стране выявили 108 носителей SARS-CoV-2 в результате 446 исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что в Абхазии в рамках борьбы с пандемией с начала октября действуют карантинные ограничения. В республике запрещены любые массовые мероприятия, а на свадьбах и поминках должно быть не более десяти человек. Эти меры продлены до 12 января 2021 года.

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