Новосибирск, , 08:33 — REGNUM В медицинские учреждения Новосибирской области поступили 28 новых машин скорой помощи с аппаратами ИВЛ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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"Сегодня мы получаем ещё 28 автомобилей, которые уже в ближайшее время начнут оказывать помощь пациентам, — прокомментировал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — В целом могу сказать, что уже второй год подряд в регион поступают по 70 машин — и за счёт средств бюджета Новосибирской области, и в рамках федерального финансирования».

16 автомобилей будут направлены в районные больницы, 12 машин поступят в учреждения города Новосибирска.

Новые автомобили закуплены в рамках распоряжения правительства Российской Федерации. Каждый оснащён аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, пульсоксиметром и другим необходимым оборудованием.

Парк машин скорой помощи в Новосибирской области сейчас составляет более 350 автомобилей: 160 из них работают в Новосибирске, более 190 — в районах области.