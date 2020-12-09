Махачкала, , 08:33 — REGNUM Следователи в Дагестане завершили расследование уголовного дела против владельца лодки, при опрокидывании которой погибли три человека. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Трагедия произошла 23 августа 2020 года на реке Сулак около села Гельбах Кизилюртовского района Дагестана. По версии следствия, 42-летний местный житель взял на борт маломерного судна 14-летнюю девочку и ее родителей, хотя лодка не была рассчитана на такое количество пассажиров. При этом он не обеспечил их спасательными средствами и не провел инструктаж по правилам безопасности.

Во время катания, как считает следствие, обвиняемый не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Из-за отсутствия спасательных жилетов пассажиры утонули, а сам владелец судна сумел выбраться на берег. Тела погибших спасатели нашли в реке спустя несколько дней.