Октябрьский район, Оренбургская область, , 08:33 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели грудного ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

«Предстоит выяснить причины и условия, повлекшие смерть малыша, а также оценить эффективность и достаточность мер со стороны медицинского учреждения, обязанного осуществлять патронат за новорожденным», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Напомним, 7 декабря в райцентре Октябрьское скончался двухмесячный младенец. Согласно результатам экспертизы у ребенка была пневмония. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело.

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