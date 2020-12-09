Чита, , 08:29 — REGNUM Власти Забайкальского края, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, решили вернуть школьников к очному обучению. Как сообщает сегодня, 9 декабря, пресс-служба краевого правительства, действие дистанционного режима для учащихся 1−5 классов 16 районов прекратят 10 декабря, для учеников 6−8 классов 14 декабря.

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Также известно, что 10 декабря к очному обучению вернутся ученики 1−5 классов, 14 декабря 6−8 классов районов Забайкалья, где были введены ограничения в виде дистанционного формата обучения в школах. Таким образом, все школьники Забайкалья перейдут с «дистанционки».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 885 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки.

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