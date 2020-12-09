Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM Фотографию пыльной бури на побережье Каспийского моря в Казахстане, сделанную с борта Международной космической станции (МКС), опубликовал российский космонавт Олег Артемьев 8 декабря на своей странице в Twitter.

20-12-09 08-26-50 Скриншот страницы Twitter @OlegMKS

«Пылевая буря на Каспии, Казахстан», — подписал фотографию космонавт-испытатель Роскосмоса. Ранее Артемьев опубликовал фотографию египетских пирамид в Гизе.

Отметим, пыльные бури на территории Казахстана и Узбекистана зачастую связаны с исчезновением зеркала Аральского моря. В настоящее время на этой территории образовалась пустыня.

Казахстан и Узбекистан пытаются решить проблему насаждением лесов саксаула. Однако из-за непогоды стони тонн песка переносятся в города и на сельскохозяйственные земли.

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