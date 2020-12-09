Кемерово, , 08:22 — REGNUM В Кемеровскую область поступили десять новых автомобилей скорой помощи. Они закуплены на средства резервного фонда правительства РФ, выделенные в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Автомобили распределены в Тисульскую, Тяжинскую, Чебулинскую, Яйскую районные больницы; Мариинскую городскую больницу; Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров Полысаева; Кемеровскую, Прокопьевскую и Тайгинскую станции СМП.

«В первую очередь новые автомобили выделяются тем станциям, где износ транспорта уже начал мешать нормальной работе медиков, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Обновление крайне актуально, потому что никогда прежде бригадам не приходилось работать в таком напряжённом режиме».Отметим, что за 2020 год в регион по разным программам поступила 81 машина скорой помощи.