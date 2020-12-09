Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Массовые случаи сексуального насилия, а также смерти на военной базе Форт-Худ в американском штате Техас привели к увольнению и отстранению от должностей 14 офицеров вооруженных сил США, заявил министр Сухопутных войск страны Райан Маккарти на брифинге.

Он рассказал, что в июне, после обнаружения тела 20-летней военнослужащей на территории этого объекта, была начата служебная проверка. В ходе разбирательства было выявлено 93 случая сексуального насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце январе Пентагон опубликовал доклад о фактах сексуальных домогательств и насилия в военных учебных заведениях США за 2018−2019 учебный год. Так, за указанный период в этих учреждениях американских вооруженных сил было получено 149 сообщений о сексуальных домогательствах, в то время как за 2017−2018 учебный год таких сообщений насчитывалось 117.

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