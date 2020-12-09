Чита, , 08:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 885 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек (+1 за сутки). Общее число жертв нового вируса составило уже 372 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 114 (минус один за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 60 (-5 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 19 460 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+256 за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 стали ещё семеро жителей Забайкалья

Читайте развитие сюжета: В Забайкалье у школьников заканчивается «дистант»