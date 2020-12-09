Оттава, , 08:19 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5978 и превысило 429 тыс. Об этом 9 декабря сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 429 035.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 25 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 12 867.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (154 740 заразившихся), Онтарио (139 910) и Альберта (72 028).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 3,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.