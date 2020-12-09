Челябинск, , 08:18 — REGNUM В Челябинске двое местных жителей отданы под суд за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно обвинительному заключению, они совершили преступление в районе Шершневского водохранилища. По версии следствия, в ночь с 22 на 23 мая эти граждане незаконно выловили 810 особей плотвы и 110 окуней. После этого их поймали сотрудники отдела госконтроля и охраны водных биологических ресурсов.

Ущерб водным биологическим ресурсам России оценивается в сумме 460 тыс. рублей. Сейчас уголовное дело передано в Советский райсуд Челябинска.