Чита, , 08:15 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, в Чите состоялось торжественное открытие памятника «Вежливые люди». Мероприятие с участием членов правительства Забайкальского края, администрации Читы и командования 29-й общевойсковой армии было посвящено Дню героев Отечества, отмечаемому сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

В столице Забайкалья открыт памятник «Вежливые люди» Пресс-служба министерства финансов Забайкальского края

«Этот памятник для всей забайкальской истории значит очень много. Нашим миротворцам приходится участвовать в отдельных локальных конфликтах. Делают они это так филигранно, что образ вежливого человека закрепился как образ военнослужащего, который приходит и дарит мир. В этих конфликтах принимают участие и наши забайкальцы, поэтому памятник — это собирательный образ, который хранит наше с вами мирное небо», — сказал первый вице-премьер правительства Андрей Кефер.

Среди участников мероприятия были также забайкальские юнармейцы, которым вручили медали за участие в юбилейном параде Победы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, памятная дата — День героев Отечества — была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Она приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II — учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году.