Буэнос-Айрес, , 08:18 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 3,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 3610 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 469 919.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 121 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 40 009.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 300 696 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 3119 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.