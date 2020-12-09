Кемерово, , 08:06 — REGNUM В Кемеровской области продлили домашний карантин для людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщил оперативный штаб региона.«С учётом текущей эпидемической обстановки режим изоляции в домашних условиях для них продлевается до 23 декабря», — говорится в оперативном сообщении. При этом, пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку или магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; в случаях, связанных с семейными нуждами; в иных экстренных и бытовых ситуациях.

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Отмечается, что кдомашний карантин может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на работе является критически важным.