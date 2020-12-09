Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 21 351. За последние сутки выявлено 225 новых носителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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"Из 225 новых случаев COVID-19: 178 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — отметили в штабе.

Выписано из больниц с выздоровлением к настоящему времени 16 761 человек, в том числе 354 за последние сутки. В стационарах на лечении остаются 1843 пациента, из которых 98 находятся в реанимации. 52 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Занятость коечного фонда, таким образом, составила 67,4%. В амбулаторном режиме на дому продолжают лечиться 2250 носителей.

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