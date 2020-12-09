Бразилиа, , 07:59 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 51 088 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 6 674 999.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 842 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 178 159.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 854 709 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки был выявлен 20 371 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.