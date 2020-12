Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Во время трансляции церемония вручения премии The Game Awards 2020 будет представлено более десяти новых видеоигр. Об этом 9 декабря сообщил портал Screen Rant.

Ведущий церемонии Джефф Кейли во время общения с пользователями форума Reddit сообщил, что в рамках The Game Awards 2020 студии-разработчики представят от 12 до 15 новых проектов, в числе которых будут и видеоигры топ-уровня (AAA). Он также намекнул, что геймеры могут ожидать сюрпризов, аналогичных анонсу консоли Xbox Series X, который имел место во время The Game Awards 2019.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в пользовательском голосовании по вопросу о возможном победителе The Game Awards 2020 в номинации «Игра года» в лидеры вышла Ghost of Tsushima студии Sucker Punch Productions. Она сместила с первой позиции The Last of Us: Part 2 компании Naughty Dog.

