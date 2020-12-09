Пермь, , 07:47 — REGNUM От осложнений, вызванных короновирусной инфекцией, 8 декабря скончался заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Пермского края, председатель Пермского регионального общества Федерации анестезиологов-реаниматологов России Андрей Николенко. Информация об этом опубликована на странице Пермского медуниверситета в соцсети.

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"Острая боль переполняет сердца всех, кто знал этого умного, интеллигентного, доброжелательного, высококвалифицированного врача и такого молодого ещё человека. Ему было всего 48 лет», — сказали в министерстве здравоохранения региона.

С момента объявления эпидемически опасной обстановки по COVID-19 Андрей Николенко проводил видеоконсультации пациентов в перепрофилированных центрах, участвовал в их организации. Сам работал в «красной» зоне.

«Андрей Валентинович пользовался заслуженным авторитетом, доверием и уважением как у больных, так и у коллег по работе. Зарекомендовал себя как инициативный, исполнительный, грамотный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. До последнего стоял на страже здоровья пациентов. Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и обучающиеся университета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Андрея Валентиновича Николенко. Светлую память о нем мы сохраним навсегда», — сказали в медицинском университете.

Добавим, в Прикамье с начала пандемии выявлено 23 130 случаев заражения коронавирусом. От коронавирусной инфекции скончались 757 человек. Кроме того, 446 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.

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