Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM В Свердловском областном суде 9 декабря намечено первое заседание по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Н скамье подсудимых находятся двое мужчин и женщина. Кроме убийства молодой матери им, в зависимости от преступной роли, вменяют мошенничество, вымогательство, разбой, похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе заседания планируется огласить обвинительное заключение. Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина была убита в октябре при попытке продать свою машину. У неё остались мать и ребёнок.

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