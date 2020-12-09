Веллингтон, , 07:30 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все трое пациентов прибыли на территорию Новой Зеландии из-за границы. Коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в обсерваторе города Окленда. Двое из инфицированных прибыли в страну из Великобритании, откуда прибыл третий пациент пока не сообщается.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 55 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала пандемии подтвердили 1732 случая инфицирования SARS-CoV-2.