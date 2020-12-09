Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:23 — REGNUM Во всех районах Новокузнецка будут установлены ёлки с праздничной иллюминацией, появятся горки и снежные городки, будут организованы развлечения на свежем воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В администрации муниципалитета уточнили, что в местах расположения новогодних ёлок будут размещены аттракционы, а в предпраздничные дни — проведены различные мероприятия.

В то же время, в новогоднюю ночь из-за эпидемиологической обстановки массовых гуляний проводить не планируется.

«Тем не менее ёлки во всех районах будут установлены, люди могут приходить, фотографироваться, поздравлять друг друга. Атмосфера праздника будет создана», — уточнил заместитель главы города Павел Камбалин.

Согласно официальным данным, сумма затрат на подготовку к Новому году в Новокузнецке была сокращена — с запланированных 7 млн рублей до порядка 3 млн рублей. Сэкономленные средства направят на закупку средств индивидуальной защиты и материальную поддержку медиков.