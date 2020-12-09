Москва, , 07:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России, вызванная распространением коронавируса, в январе 2021 года может развиваться по двум сценариям: стабилизироваться или ухудшиться. Об этом 9 декабря заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По его словам, оба названных сценария станут следствием соблюдения или несоблюдения населением мер профилактики, рекомендованных Роспотребнадзором.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», — сказал он.

В противном случае, считает Горелов, эпидемия COVID-19 продолжится, а показатели заболеваемости в России вернутся к прежним значениям. Особенно это относится к периоду, когда начнутся массовые мероприятия в каникулы и первым неделям после них.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в российских медицинских учреждениях свободно порядка 20% коек для пациентов с COVID-19.

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