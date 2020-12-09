Приштина, , 07:40 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 8 декабря посмертно наградила 18 косовских медицинских сотрудников, скончавшихся в борьбе с COVID-19, президентской медалью.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, врачи заразились, находясь на службе у своих пациентов. Османи поблагодарила врачей, которые выполняя клятву Гипократа, делают все возможное и невозможное для спасения людей.

На данный момент в Косово наблюдается спад числа заражений коронавирусом, однако ежедневно погибает около 15 пациентов. Лечение от COVID-19 проходят 12 587 человек.

С 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

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