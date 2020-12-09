Скопье, , 07:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 8 декабря, сообщили о том, что за прошлые сутки в результате обследования 2993 человек в стране было выявлено 1120 носителей коронавируса. Еще 916 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 69 452 случая заражения. 1977 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 28 — за последние сутки. 45 621 пациент выздоровел. Лечение проходят 21 854 человека.

По словам министра здравоохранения страны Венко Филипче, благодаря этому ситуация в госпиталях начинает нормализоваться. Тем не менее смертность остается высокой.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки выявили 365 носителей коронавируса