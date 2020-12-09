Южно-Сахалинск, , 06:51 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее — 138), выписаны с выздоровлением сразу 306 человек (днём ранее — 99), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при правительстве области.

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За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 12 543 жителей, излечились полностью 9365 человек. Ещё 3168 носителей коронавируса проходят лечение.

Накануне, 8 декабря, стало известно о смерти ещё одного пациента от COVID-19 на Сахалине. Таким образом в области за всё время скончались уже десять человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин провёл совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции, на котором он заявил, что эпидобстановка в области могла быть и лучше.