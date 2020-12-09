Абакан, , 06:32 — REGNUM В профильных стационарах в Хакасии по состоянию на 8 декабря находятся 625 человек с диагнозом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 189 пациентов, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Всего в Хакасии выявлено 13 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9803 человека — 72,5% от числа заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончался 121 пациент с коронавирусом, в том числе 92 человека старше 65 лет (76%).

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