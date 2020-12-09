Кемерово, , 06:27 — REGNUM В Кемеровской области ноябрь 2020 года выдался на 4,7 градуса теплее прошлогоднего. Такие данные приводит Сибирская генерирующая компания (СГК).

«Это природное обстоятельство повлияло и на потребление электроэнергии в кузбасской энергосистеме. Относительно ноября прошлого года потребление снизилось на 4% и составило 2,7 млн кВт⋅ч», — уточнили в СГК. Производство электроэнергии в ноябре составило 1,7 млн кВт⋅ч — это на 16% меньше, чем за ноябрь 2019 года.

В компании отметили, что разницу регион получал с гидроэлектростанций, где к осени накопились большие запасы воды, и поэтому загрузка ГЭС была достаточно высокой — занимала более 50% всей мощности в энергосистеме Сибири.