Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Организаторы мирового киберспортивного турнира по игре Call of Duty Mobile вынуждены были отменить его финал из-за эпидемии коронавируса. Об этом 8 декабря они сообщили на Twitter-странице игры.

К сожалению, чемпион мира по Call of Duty Mobile так и не будет определён, администрация сообщила, что средства из призового фонда будут разделены между теми командами, которые прошли в полуфинал и гарантированно заняли вторые места. Издание Game Rant отметило, что поскольку общий призовой фонд турнира составил $750 тыс., то каждая из них получит по $94 тыс.

https://twitter.com/PlayCODMobile/status/1336084322072354816

Напомним, поклонники Call of Duty Mobile сейчас ожидают выхода 13-го сезона игры. Её релиз на платформах Android и iOS состоялся 1 октября 2019 года.

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