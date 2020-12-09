Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Шестеро участников испытаний вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, погибли в период исследований этого препарата в США. Об этом говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

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Так, первый умерший пациент скончался через три дня после введения первой дозы вакцины. Он страдал от ожирения и атеросклероза. Вторая смерть произошла спустя 60 дней после введения второй дозы одному из добровольцев.

Кроме того, двое пациентов умерли от инфаркта и инсульта. Они получали плацебо. В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти еще двоих добровольцев. Всего в исследованиях вакцины компаний Pfizer и BioNTech поучаствовали около 38 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Pfizer объявила о приостановке испытаний своей вакцины от COVID-19 после выявления побочного эффекта у одного из исследуемых добровольцев.

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