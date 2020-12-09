Москва, , 06:25 — REGNUM В среду, 9 декабря, в Москве будет малооблачно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 10 декабря в Москве также малооблачно, без осадков. Температура воздуха −11… −9 °C.

Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 765 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём и −14… −9 °C ночью.

В четверг, 10 декабря, днём в столице ожидается −6… −4 °C. По области −8… −3 °C. Ночью в регионе ожидается −14… −9 °C. Малооблачно, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, до середины следующей недели в столице России не ожидается резких и сильных снегопадов.

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