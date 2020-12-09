Куньмин, Китай, , 05:40 — REGNUM Более 3,18 млн рабочих покинули провинцию Юньнань на юго-западе Китая для трудоустройства в других регионах в рамках кампании по борьбе с бедностью, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Политика перевода рабочей силы стартовала в Китае в 2015 году, чтобы помочь бедным семьям избавиться от бедности, получив работу в других регионах, заявил исполняющий обязанности губернатора провинции Юньнань Ван Юйбо, на пресс-конференции во 8 декабря в столице провинции городе Куньмине.

Ван сказал, что, учитывая неудобства, вызванные эпидемией COVID-19, провинция даже организовала автобусы и чартерные рейсы, чтобы помочь трудящимся добраться до своих рабочих мест. 14 ноября власти Юньнани объявили о ликвидации абсолютной нищеты в регионе и выведении оставшихся девяти уездов из нищеты.