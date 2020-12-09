Хараре, , 05:39 — REGNUM В Зимбабве за прошедшие сутки выявили 73 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Зимбабве достигло 10 912. Также в стране за 8 декабря скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего на территории этой африканской республики с начала пандемии умерли 303 человека от осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 декабря в странах Африки выявили более 2,26 млн зараженных коронавирусом нового типа. Лидерами по количеству инфицированных являются ЮАР, Марокко и Египет.