Бразилиа, , 05:27 — REGNUM Первый в Бразилии случай заражения смертельно опасным грибком Candida auris обнаружен у пациента одного из медучреждений в штате Баия на северо-востоке страны, сообщается на сайте Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) республики.

В настоящее время специалисты изучают фенотип грибка для определения степени его опасности для больного.

Как сообщало ИА REGNUM, Candida auris был впервые обнаружен у человека в 2009 году в Японии. В апреле 2019 года, в результате вспышки этой грибковой инфекции в 25 больницах Великобритании, умерли 8 человек.

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