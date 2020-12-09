Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 686 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 662 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее вновь число ежесуточно выявляемых пациентов превысило 600 после кратковременного снижения в прошедшие два дня.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 39 432. Также за 8 декабря в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 556 человек.