Пекин, , 04:06 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Общее число импортированных из-за рубежа случаев заболевания опасной инфекции в стране достигло 3969 с начала эпидемии. Шесть новых случаев пришлись на Шанхай, Гуандун, Цзянсу, Гуанси и Сычуань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа заболевших за все время, 3727 человек было выписано из больниц по выздоровлении, в то время как еще 242 человека продолжают получать медицинскую помощь. Погибших среди данной группы пациентов нет.